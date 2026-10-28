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Diyarbakır Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır hava durumu, 28 Ekim 2026 günü kapalı ve yağmurlu bir görünüm sergileyecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gereken hava koşulları, kalın giysi ve şemsiye bulundurmayı gerektiriyor. Öğleden sonra yağış ihtimalinin artacağı gün, etkinlik planlarınızı hava tahminlerine göre yapmanızı öneriyor. Hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır hava durumu, 28 Ekim Çarşamba 2026 günü dikkat çekici olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Havada kapalı bir görünüm hakim olacak. Bazı saatlerde hafif yağmur bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri düzenlemek isteyenler, bu durumu dikkate almalı.

Havanın serinliği, kalın giysiler tercih etmeyi gerektirebilir. Sabah saatlerinde soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Güneş, bu gün pek yüzünü göstermeyecek. Dışarıda olduğunuzda sıkı giyinmeye özen göstermelisiniz. Şemsiyenizi de unutmamalısınız. Öğleden sonra yağış ihtimali artabilir. Ancak bulutların arasından güneşin çıkma olasılığı var. Gün ortasında hava biraz daha yumuşayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu parçalı bulutlu ve serin geçecek. Sıcaklık 18-21 derece arasında dalgalanacak. Kasım ayına girerken, gece sıcaklıkları düşecek. Akşam saatlerinde dışarıda olanlar için kalın giysiler önerilir. Gün içinde hafif ara ara yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, çantalarında yağmurluk bulunduranlar rahat edecektir.

Etkinliklerinizi hava durumuna göre planlamak önemli. Dış mekanlara çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Kalın giyinmek, şemsiye veya yağmurluk almak, sürpriz hava şartlarına karşı koruma sağlar. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, hijyen ve ısınma önlemleri almalısınız. Havanın değişken olduğu günlerde esnek planlar yaparak duruma uyum sağlamak faydalıdır. Hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu hale getirebilir.

Diyarbakır'da bu gün ve yaklaşan günler için hava durumu önem taşıyor. Uygun önlemleri almak, etkinliklerinizi olumlu yönde etkileyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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