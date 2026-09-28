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Diyarbakır Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 28 Eylül 2026 tarihi, serin ve hafif bulutlu bir hava durumu sunacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, gün içerisinde hissedilen serin rüzgarlar dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirecek. Ancak ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 20 ile 23 derece aralığında stabil kalacak fakat akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafet bulundurmak faydalı olacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 28 Eylül 2026 tarihi, ilginç bir hava durumu sunacak. Bugünkü hava durumu serin ve hafif bulutlu. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hissedilen serin rüzgarlar, bu sıcaklıkları daha keyifli hale getiriyor. Yazın son demleri sayılabilecek bu günlerde güneş, ara ara görünerek halkı dışarıya davet ediyor. Ancak hava koşulları zaman zaman kapalı hale gelebilir. Bu durum, dışarıda geçireceğiniz zamanı planlamanızı etkileyecektir.

Bugünkü hava, oldukça ılıman. Dışarıda geçireceğiniz zaman için ideal koşullar mevcut. Ancak ani serinlemenin gelebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle üzerinizde hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Yüzde 50 civarında nem oranı, hafif rüzgarla birleşince, akşam saatlerinde serin hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha detaylı hâle gelecek. 29 Eylül'den itibaren sıcaklıkların 20 ile 23 derece arasında kalması bekleniyor. Güneşli havalar gün içinde devam edecek. Ancak akşam üzeri hafif yağışlı günler başlayacak. Perşembe ve Cuma günlerinde değişkenlik artacak. Sıcaklıkta ufak bir azalma görülebilir. Dışarıya çıkarken daha kalın kıyafet giymeniz gerekebilir.

Hava şartları hakkında alınacak önlemler önemlidir. Dışarı çıkmadan önce günün hava durumu bilgisini almak faydalıdır. Ani değişikliklere karşı dikkatli olmak gerekir. Sarı ve yeşil alanlarda zaman geçirecekseniz, üzerinizde yağmurluk veya hafif bir kaban bulundurmalısınız. Dışarıda olmak, su ihtiyaçlarınızı ihmal etmemek önemlidir. Bu serin günlerde rahatlık sağlar.

Diyarbakır'da Eylül ayının son günlerinde, sıcaklıkların ılımlı seyredeceğini söyleyebiliriz. Dinamik hava koşullarına göre önlemlerinizi almanız gerekecek. Hava durumunu takip etmek, bu süreçte yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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