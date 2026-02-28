HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

28 Şubat 2026 Cumartesi günü Diyarbakır'da hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 13 dereceye ulaşırken, akşam 8 derece civarına düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. 1 Mart Pazar günü 7 derece, 2 Mart Pazartesi günü 10 derece, 3 Mart Salı günü ise 8 derece sıcaklık bekleniyor. Nem oranının artması nedeniyle alerjik reaksiyonlara dikkat edilmeli, kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Diyarbakır'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 13 derece. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde 1 kilometre/saat hızında esecek. Gündüz rüzgar hızı 9 kilometre/saat civarında olacak. Nem oranı sabah %45. Gündüz saatlerinde %36. Akşam saatlerinde %62, gece saatlerinde ise %78 seviyesine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Mart Pazar günü bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Gündüz sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. 2 Mart Pazartesi günü hava bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye inilecek. 3 Mart Salı günü tamamen bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8 derece. Akşam saatlerinde ise 1 dereceye düşecek. 4 Mart Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 9 derece, akşamda ise 2 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarındaki değişkenliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri sıcak, akşamları ise serin geçecektir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde alerjik reaksiyonlara dikkat edilmelidir. Bol su tüketmek de sağlığınız için önemlidir. Açık alanlarda rüzgar etkisini azaltacak önlemler almak şarttır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”Camide gösteri krizi! Belediye Başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.