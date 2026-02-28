Diyarbakır Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Diyarbakır'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 13 derece. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde 1 kilometre/saat hızında esecek. Gündüz rüzgar hızı 9 kilometre/saat civarında olacak. Nem oranı sabah %45. Gündüz saatlerinde %36. Akşam saatlerinde %62, gece saatlerinde ise %78 seviyesine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Mart Pazar günü bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Gündüz sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. 2 Mart Pazartesi günü hava bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye inilecek. 3 Mart Salı günü tamamen bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 8 derece. Akşam saatlerinde ise 1 dereceye düşecek. 4 Mart Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 9 derece, akşamda ise 2 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarındaki değişkenliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri sıcak, akşamları ise serin geçecektir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde alerjik reaksiyonlara dikkat edilmelidir. Bol su tüketmek de sağlığınız için önemlidir. Açık alanlarda rüzgar etkisini azaltacak önlemler almak şarttır.