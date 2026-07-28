Diyarbakır Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığı 40 - 42 derece civarında olacak. Yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde daha da hissedilecek. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçirenler, güneş ışığından korunmaya ihtiyaç duyacak.

Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 18 km hızla esecek. Bu hafif rüzgar, sıcak havanın etkisini hafifletebilir. Nem oranı %18 civarında olacak. Bu da havanın kuru kalacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 41 - 43 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 42 - 43 derece civarında seyredecek. 31 Temmuz Cuma günü ise hava 43 - 44 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve ikindi saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Gün ortasında dışarı çıkmaktan kaçınmak gerekir. Güneş ışığından korunmak, bol su içmek sağlık sorunlarını önler. Özellikle yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Sağlıklarını korumaya özen göstermelidirler.