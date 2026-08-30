Diyarbakır Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır’ın 30 Ağustos 2026 tarihindeki hava durumu, ziyaretçiler için ilgi çekici. Bugün genellikle açık bir gökyüzü olacak. Hava sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, piknik ve dış mekan etkinlikleri için uygundur. Hafif bir rüzgarın şehirde estirilmesi öngörülüyor. Bu, temiz havadan faydalanma imkanı sunacak.

Diyarbakır'da hava durumu, yaz sonuna yaklaşırken stabil bir seyir izliyor. Güneş parlayacak ve dışarıda geçirilen zaman keyifli olacak. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu, bölge için ılıman bir yaz havasıdır. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz düşecek. Bu, akşam yürüyüşleri için güzel bir fırsat sağlar.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıklar 18 ila 23 derece arasında seyredecek. Ancak, hava durumunu etkileyebilecek değişiklikler de olabilir. Zaman zaman yerel yağışların oluşabileceği öngörülüyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir. Plan yaparken dikkatli olmakta fayda var.

Hava koşullarındaki değişikliklere karşı önlem almak önemli. Hafif rüzgar serinletirken, güneşli günlerde güneş kremi kullanmalısınız. Yeterli su tüketmek sağlığınızı korur. Ani hava değişimlerine karşı bir hafif ceket bulundurmak, akşam serinliğinden etkilenmenizi engeller.

Diyarbakır'da 30 Ağustos 2026 tarihi, dış mekan aktiviteleri için uygundur. Bugünkü hava durumu ve tahminler, doğanın tadını çıkarmanız için fırsatlar sunuyor. Hava koşulları değişebilir. Bu nedenle güncel durumu takip etmek önemlidir.