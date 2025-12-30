HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 30 Aralık Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 30 Aralık 2025 günü soğuk ve hafif kar yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık -2 derece, hissedilen sıcaklık ise -7 derece olacak. Gündüz sıcaklık 3 dereceye yükselebilirken, akşam saatlerinde -1 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın -4 dereceye inmesi ve hafif kar yağışının sürmesi öngörülüyor. Vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor.

Ufuk Dağ

Diyarbakır'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlı olacak. Kış mevsiminin özelliklerini yansıtan bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -2 derece civarında. Hava az bulutlu ve hissedilen sıcaklık -7 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar yükselecek. Ancak hissedilen sıcaklık -3 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -1 dereceye düşecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak ve hissedilen sıcaklık -6 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye inerek hafif kar yağışlı bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -8 derece olacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Diyarbakır'daki hava durumu, kış aylarının soğuk ve karla karışık yağmurlu günlerinden biridir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşmektedir. Hissedilen sıcaklıkların da düşük olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Gelecek günlerde hava koşullarının kış şartlarının devam edeceğini gösteriyor. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hafif kar yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 1 derece civarında, gece ise -1 derece civarında olacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü kar yağışı devam edecek. Sıcaklık gündüz 1 derece ve gece -1 derece civarında kalacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü, sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Gece ise 0 derece civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gerekiyor. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Buzlanma ve kar birikintilerine karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürüş tercih edilmelidir. Evlerin pencere ve kapılarının hava sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Bu, ısınma verimliliğini artırır. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmelisiniz. Yeterli sıvı alımına da dikkat etmelisiniz.

