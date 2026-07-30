Diyarbakır Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe. Diyarbakır'da hava oldukça sıcak. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Gündüz sıcaklığın 43 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise 24 - 25 derece civarında olacaktır. Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde, sıcaklıklar devam edecek. 31 Temmuz Cuma ve 1 Ağustos Cumartesi günleri benzer sıcaklıklar yaşanacak. Gündüz 42 - 43 derece bekleniyor. Geceleri sıcaklık 23 - 24 derece arasında olacak. Durum, Diyarbakır'da sıcak hava koşullarının birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Bu sıcak günlerde, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler de kullanılmalıdır. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek, sağlık sorunlarını önlemek için önemlidir.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almalısınız. Sağlığınızı korumak önemlidir.