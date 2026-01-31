HABER

  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 7 derece, akşam saatlerinde ise 6 derece olması bekleniyor. Gün boyunca devam edecek yağışlar için kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Yol koşullarının kaygan olabileceği göz önünde bulundurularak, dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak oldukça önemli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Diyarbakır Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Diyarbakır'da, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağışların gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz gerektiğini gösteriyor. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Yol koşulları kaygan olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde yağmurlu ve serin geçecek. Özellikle 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklığının 7 derece civarında olması bekleniyor. Ayrıca yağmurlu bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken gerekli önlemleri almayı unutmayın. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmak da güvenliğiniz için gereklidir.

hava durumu Diyarbakır
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

