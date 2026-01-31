Diyarbakır Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağışların gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz gerektiğini gösteriyor. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Yol koşulları kaygan olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde yağmurlu ve serin geçecek. Özellikle 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklığının 7 derece civarında olması bekleniyor. Ayrıca yağmurlu bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken gerekli önlemleri almayı unutmayın. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmak da güvenliğiniz için gereklidir.