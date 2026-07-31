HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak hava durumu, 43 derece civarında seyredecek. Gündüz hava sıcaklığı 42-43 dereceyi bulurken, gece 23-24 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 3-5 m/s olarak ölçülüyor. Bu yoğun sıcaklıkta, özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınılması öneriliyor. Hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. Güneş ışınlarından korunmak için hafif giysiler tercih edilmelidir.

Diyarbakır Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 43 derece civarına ulaşacak. Gündüz sıcaklık 42-43 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23-24 derece olacak. Rüzgar hızı 3-5 m/s olarak ölçülecek. Nem oranı ise %22 civarında kalacak. Bu koşullar, Diyarbakır'daki hava durumunun çok sıcak olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 41-42 derece arasında olacak. 2 Ağustos Pazar günü ise 42-43 dereceye ulaşması bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü de sıcaklığın 42-43 derece civarında olması tahmin ediliyor. Dolayısıyla, Diyarbakır'da hava durumu çok sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde gölgede kalmaya çalışın. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump 'tarihi' diyerek ilan etti! Kısa sürede yalanlama geldiTrump 'tarihi' diyerek ilan etti! Kısa sürede yalanlama geldi
Yabancı cismin patlaması sonucu orman yangını çıktıYabancı cismin patlaması sonucu orman yangını çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'ye geri döndü

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı geçmeyi bildi

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı geçmeyi bildi

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya için anlamlı destek!

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 23 bin 522 TL

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.