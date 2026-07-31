Diyarbakır Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 43 derece civarına ulaşacak. Gündüz sıcaklık 42-43 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23-24 derece olacak. Rüzgar hızı 3-5 m/s olarak ölçülecek. Nem oranı ise %22 civarında kalacak. Bu koşullar, Diyarbakır'daki hava durumunun çok sıcak olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 41-42 derece arasında olacak. 2 Ağustos Pazar günü ise 42-43 dereceye ulaşması bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi günü de sıcaklığın 42-43 derece civarında olması tahmin ediliyor. Dolayısıyla, Diyarbakır'da hava durumu çok sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde gölgede kalmaya çalışın. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden koruyacaktır.