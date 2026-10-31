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Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama

Diyarbakır merkezli 10 ilde internet üzerinden fuhuş faaliyetlerini organize eden şüphelilere yönelik düzenlenen ‘Silüet Operasyonu’nda 28 kişi yakalandı. MASAK incelemelerinde 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte internet üzerinden fuhuş faaliyetlerinin organize edildiğine ilişkin tespitler üzerine geniş kapsamlı çalışma başlattı. Soruşturma bünyesinde yürütülen teknik ve fiziki takipte şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurdukları, sahte kadın profilleri ile eskort ilanları üzerinden müşteri temin ettikleri belirlendi. Kadınların önceden belirlenen adreslere nakillerinde ise kiralık araçlar ile taksilerin kullanıldığı tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama 1

977 MİLYON TL'LİK YASADIŞI FİNANS TRAFİĞİ

Şüphelilerin elde ettikleri suç gelirlerini gizlemek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandıkları, kripto varlıklar üzerinden işlemler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümü altında para transferi yaptıkları ortaya çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şebekeyle bağlantılı 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Suç gelirleriyle mücadele doğrultusunda 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında yer aldığı mal varlıklarına el konuldu.

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama 2

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı 'Silüet Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır fuhuş
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