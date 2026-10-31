Fon soruşturmasında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Sermaye piyasalarında ve yatırım fonlarında gerçekleştirilen usulsüz işlemler ve manipülasyona yönelik başlatılan ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreçte yeni gelişme yaşandı.

BİST GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruştmasında, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet” suçlarından gözaltına alındı.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Ergun, 26 Mart 2021'de Hakan Atilla'nın istifasının ardından Borsa İstanbul'un genel müdürlüğü görevine getirilmişti.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı.

Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.

Ergun, genel müdürlük görevi öncesi Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır