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İran lideri Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü

İran lideri Mücteba Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ve İsrail'den gelebilecek saldırılara karşılık verileceğini bildirdi.

İran lideri Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü

İran lideri Mücteba Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamaney’in, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştüğü kaydedildi. Hamaney'in askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatı verdiği ve bu tür saldırılara ‘Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin’ dediği belirtildi.

İran lideri Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü 1

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Hamaney’in görüşmede, “Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

HEDEF LİSTELERİM GÜNCELLENDİ

Görüşmede, İran Silahlı Kuvvetleri’nin hedef listesinin güncellendiği, ABD ile İsrail'e ait tüm unsurların İran'ın saldırı menzili kapsamında hedef listesine dahil edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. İranlı komutanların, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve ülkenin sınır bölgelerinde konuşlu askeri birliklerin durumu ile mevcut mühimmat kapasitesine ilişkin Hamaney'e rapor sunduğu da kaydedildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Mücteba Hamaney
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