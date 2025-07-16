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Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik günler devam ederken Diyarbakır'dan gelen bir görüntü dikkat çekti. Şehrin en bilinen noktalarına MHP bayrakları ve pankartları asıldı. MHP İl Başkanı Miktat Arslan 17 ilçeden de olumlu tepkiler aldıklarını ve MHP lideri Bahçeli'nin ağzından çıkan her kelimenin kendileri için bir talimat olduğunu belirtti.

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

MHP Diyarbakır İl Başkanlığınca kentte sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankart asıldı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, partinin il teşkilatı olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrıyı titizlikle takip ederek, ağzından çıkan her kelimeyi bir talimat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: Her kelimesi bizim için talimat 1

1919 TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK

"MHP çatısı altında siyaset yapan bütün Türk milliyetçileri gibi biz de Diyarbakır il teşkilatı olarak bilge liderimizin söylemlerinden besleniyor ve buna uygun olarak siyaset yapıyoruz.

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: Her kelimesi bizim için talimat 2

Bu bağlamda bilge liderimizin 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu tarihi nitelikteki çağrıya uygun olarak her aşamadaki söylem ve kararlı duruşunu ilimizde yaptığımız etkinliklerle vatandaşlarımıza duyurmaya ve vatandaşlarımızın bu konudaki görüş ve tepkilerini almaya çok büyük özen gösterdik" ifadesini kullanan Arslan, böylece ilk olarak, "Kızılelma Diyarbakır" ve 19 Mayıs 1919'a ithafen 1919 Türk bayrağı dağıtımını başlattıklarını vurguladı.

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: Her kelimesi bizim için talimat 3

"ASIRLIK BİRLİK SONSUZ KARDEŞLİK"

17 ilçede vatandaşlarla buluştuklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerimizde aldığımız olumlu tepkiler bizim için bir heyecan kaynağı olduğu gibi, davamıza adanmışlığın da çok önemli bir huzur ve gurur vesilesi olmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu görüş ve bildirimleri daha çok yaymak ve her kesime ulaşabilmek adına Genel Başkanımızın 'Terörsüz Türkiye' söylemlerini pankart olarak hazırlayıp ilimiz ana arterlerinde asmaya karar verdik.

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: Her kelimesi bizim için talimat 4

Bu uygulamayı taşra ilçelerimizde de yapmak için hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Bu inançla tekraren diyoruz ki 'Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik'."

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: Her kelimesi bizim için talimat 5
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Devlet Bahçeli MHP
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