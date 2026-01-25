HABER

Diyarbakır Valiliği duyurdu! Emniyetin önüne el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli aranıyor

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atan yüzleri maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliği duyurdu! Emniyetin önüne el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli aranıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığı belirtildi.

Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

