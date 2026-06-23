HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da 14 bin 988 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 bin 988 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır’da 14 bin 988 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 28 olay meydana gelirken, 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 14 bin 988 paket kaçak sigara, 700 adet puro, 410 paket ısıtılmış tütün mamulü, 16 adet elektronik eşya, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev operasyonda 52 gözaltı!10 milyar TL'lik vurgun ağı çökertildiDev operasyonda 52 gözaltı!10 milyar TL'lik vurgun ağı çökertildi
JBL kablosuz kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat, kaçırmayın!JBL kablosuz kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat, kaçırmayın!

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da dev operasyon! 200'den fazla gözaltı

Ankara'da dev operasyon! 200'den fazla gözaltı

Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı

Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.