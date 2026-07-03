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Diyarbakır’da bin 641 araca idari trafik para cezası

Diyarbakır’da trafik polisi ekiplerinin yaptığı denetimde, bin 641 araca idari trafik para cezası uygulandı, 11’i trafikten men edildi.

Diyarbakır’da bin 641 araca idari trafik para cezası

Diyarbakır’da trafik polisi ekiplerinin yaptığı denetimde, bin 641 araca idari trafik para cezası uygulandı, 11’i trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, huzur ve sükûneti bozan araç ve sürücülerin engellenmesine yönelik olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce haziran ayı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı ve Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yoğun denetimler gerçekleştirilmektedir. Yapılan denetimlerde toplam 5 bin 500 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, bunlardan bin 37’sine hız sınırını aşmaktan, 99’una park ihlalinden, 6’sına yarış yapmaktan, 2’sine makas atmaktan, olmak üzere, çeşitli trafik kuralı ihlallerinden toplam bin 641 araca idari trafik para cezası uygulanmış olup, bunlardan 11’i trafikten men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır trafik idari para cezası
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