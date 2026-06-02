HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheliye işlem yapıldı

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda ütün ele geçirilirken 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheliye işlem yapıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 30 olay meydana gelirken 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 14 bin 157 paket kaçak sigara, 5 bin 294 adet sigara kağıdı, bin 773 adet ayakkabı, bin 486 adet termos, 584 adet elektronik eşya, 548 adet parfüm, 250 adet puro, 100 adet ısıtılmış tütün mamulü, 38 adet kozmetik eşya ele geçirildi.

Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheliye işlem yapıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması geldiİran’dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması geldi
Bakan Bayraktar'dan sıfır atık mesajı: "Hayatın tüm alanlarında toplumumuzda buluşturmayı hedefliyoruz"Bakan Bayraktar'dan sıfır atık mesajı: "Hayatın tüm alanlarında toplumumuzda buluşturmayı hedefliyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.