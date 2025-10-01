HABER

Diyarbakır'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı

Diyarbakır'da 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Cenazeleri defnedildi.

Diyarbakır'da, kuyuda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Çermik ilçesindeki Petekkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet, Mehmet ve Kemal Karabağ ile Hanifi Yeşilyaprak, su kuyusunu temizlemek için girdiler. Uzun süre çıkmadılar.

İhbar üzerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyunun içine indi. 4 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit ettiler.

Cenazeleri kuyudan çıkartıldı. Otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Bugün Hz. Hüseyin Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Amca çocukları oldukları öğrenilen 4 kişi, gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeleri, Petekkaya Mahallesi’ndeki Çivan mezrasındaki mezarlığa gömüldü.

Olayla ilgili inceleme şu anda devam ediyor.

