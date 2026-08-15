Diyarbakır’daki feci kazada ölen 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana defnedildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kardeş ve 2 yeğenleri yan yana toprağa verildi.

Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler Veysi, Vedat, Feyziye, Özcan ve Naide Şaylıkay ile yeğenleri Zeyd Şaylıkay (3) ve Nazya Demirhan’ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından 5 kardeş ve 2 yeğenin cenazeleri yan yana defnedildi.

Öte yandan kazada yaralanan 9 kişinin tedavisi devam ederken, minibüste bulunanların kardeş ve yeğen oldukları, Muş’a söz yüzüğü takmaya gittikleri öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır