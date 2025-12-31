Diz ağrılarının yaygın nedenleri ve tedavi yöntemleri

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Köken, diz ağrılarının her yaş grubunda görülebilen bir sorun olduğunu belirtiyor.

Bu ağrılar, günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebiliyor.nAğrının sebebi, basit bir zorlanma olabileceği gibi, altta yatan ciddi hastalıklar da olabilir. İleri yaş grubunda kireçlenme nedeniyle ağrılar sık görülür.

Genç ve aktif bireylerde ise ani dönme hareketleri, spor yaralanmaları ve menisküs yırtıkları başlıca sebeplerdir.

Köken, kadınların hormonal değişiklikleri nedeniyle bazı diz sorunlarıyla daha sık karşılaştığını vurguladı.nAşırı kilolu ve hareketsiz yaşam süren bireylerin eklem yükü artar. Bu durum, ağrı riskini yükseltmektedir.

Spor yapan çocuk ve gençlere doğru ısınma ve egzersiz önerilmektedir. Her diz ağrısı ameliyat gerektirmediğinin altını çizen Köken, birçok hastanın cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirtti.

İlaç tedavisi, egzersiz, fizik tedavi ve kilo kontrolü gibi yöntemler oldukça etkilidir. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekli olabilir.

Menisküs yırtıkları, bağ kopmaları ve diz kapağı sorunları ilerlerse ciddi sonuçlar doğurabilir. Kilitlenme, boşalma hissi veya sürekli ağrı gibi sorunlar yaşanabilir.

İleri evre kireçlenme ve eklem hasarları olan durumlarda diz protezi ameliyatı gündeme gelir. Uzmanlar, bu tür durumlarda kapalı veya protez ameliyatları ile dizin işlevinin korunabileceğini belirtiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İŞARETLER

İki haftadan uzun süren ağrı, istirahatle geçmeyen ağrı önemli belirtilerdir. Şişlik, kilitlenme veya dizde boşalma hissi de dikkate alınmalıdır. Doğru müdahale sayesinde cerrahi ihtiyacı azaltılabilir.

Diz sağlığı için düzenli egzersiz ve kas güçlendirme yapın. Aşırı kilolardan kaçınılmalı, ani hareketlerden uzak durulmalıdır. Spor yaparken uygun ayakkabı ve ekipman kullanılmalıdır. Şüpheli ağrılarda ortopedi uzmanına erken dönemde başvurulmalıdır.Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır