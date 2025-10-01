DMM'den açıklama: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği' iddiaları asılsızdır"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KAAN uçaklarına dair yanlış bilgi verildiğini öne sürdü. Küçük, "Erdoğan bu konuyu bilmiyormuş. Erdoğan’a yanlış bilgi veriliyor. Hepsini yerli ve milli motorla yapılacak diye biliyormuş" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 ve KAAN motorlarının ABD Kongresi'nde bekletildiğini ve lisanslarının durmuş durumda olduğunu belirtmişti.

TGRT'de yayınlanan bir programda konuşan Küçük, "İlk üretilecek 45 adet KAAN için ABD'den 90 motor alım anlaşması yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başında böyle bir bilgi verilmemiş, Erdoğan'a KAAN'ların yerli ve milli motorla üretileceği söylenmiş" ifadelerini kullandı.

DMM ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" yönünde çıkan haberleri yalanladı.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve millî motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."