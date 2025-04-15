DMM'den İklim Kanunu ile ilgili iddialara dair açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen ve 20 maddeden ilk dördü kabul edilen İklim Kanunu Teklifi’ne ilişkin kamuoyunda yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM tarafından yapılan açıklamada, 'Karbon ayak iziyle insanların özgürlüklerinin kısıtlanacağı' yönündeki söylemlerin doğru olmadığı vurgulanarak, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik düzenlemelerin sadece üretim yapan organizasyonları kapsadığı, bireylerin anayasal haklarını kısıtlayacak herhangi bir hüküm bulunmadığı ifade edildi.

'EMİSYON TİCARET SİSTEMİ ADI ALTINDA KARBON VERGİSİ VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKACAK' İDDİALARINA YALANLAMA

Açıklamada ayrıca, 'Emisyon Ticaret Sistemi adı altında karbon vergisi vatandaşın cebinden çıkacak' iddialarının da gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Kanun teklifinde karbon vergisine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı belirtilirken, Emisyon Ticaret Sistemi’nin yalnızca enerji yoğun üretim tesislerini kapsadığı ve bireylerle hiçbir ilgisinin olmadığı aktarıldı.

'TARIM YASAKLANACAK, HAYVANCILIK YASAKLANACAK’ İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR

Tarım ve hayvancılıkla ilgili ortaya atılan iddiaların da asılsız olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 'Tarım yasaklanacak, istenilen ürün ekilemeyecek, meyve ağaçlarına el konulacak, hayvancılık yasaklanacak, yapay et yedirilecek, hayvan otlatmak yasaklanacak' şeklindeki söylemlerin gerçek dışı olduğu vurgulandı. Söz konusu kanun teklifinin, tarım ve hayvancılığı korumayı, afet ve kuraklık risklerine karşı önlem almayı, su ve gıda arz güvenliğini teminat altına almayı amaçladığı belirtildi.

'KÜRESEL GÜÇLER TARIM ALANLARINIZA EL KOYACAK’ İDDİALARINA AÇIKLAMA

Açıklamada, 'Paris Anlaşması'nda küresel güçler tarım alanlarınıza el koyacak, toprağınız elinizden alınacak, istediğiniz ürünü ekemeyecekseniz ekseniz de ürünler sizin olmayacak' iddialarının da doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin 2021 yılında Paris Anlaşması’nı kendi kalkınma önceliklerini gözeterek iç hukuka dahil ettiği hatırlatılarak, bugüne kadar bu kapsamda vatandaşın mülkiyet hakkını kısıtlayıcı hiçbir uygulamanın hayata geçirilmediği vurgulandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır