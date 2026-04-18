DMM’den Kahramanmaraş’taki okul saldırısını gerçekleştiren ‘failin ölmediği’ iddiasına yalanlama

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda düzenlenen saldırının ‘failinin ölmediği’ iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş’ta bir okuldaki silahlı saldırıya dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bazı sosyal medya mecraları ve dijital platformlarda, saldırı sonrası ‘failin ölmediğine’ dair dolaşıma sokulan iddiaların tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

DMM O İDDİALARI YALANLADI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16.04.2026 tarihinde gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar; toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir.

"RESMİ MAKAMLAR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALARIN DİKKATE ALINMALI"

Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

