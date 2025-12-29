HABER

DMM'den, Yalova'daki DAEŞ operasyonuyla ilgili açıklama

Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonda şüpheliler, polise ateş açtı. Olayda 7 polis yaralanırken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medya ve çeşitli mecralarda gerçek dışı bilgilerin olduğu vurgulandı ve "Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında şüpheliler polislere ateş açtı ve 7 polis yaralandı.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak çalışmalar hala sürerken, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

DMM den, Yalova daki DAEŞ operasyonuyla ilgili açıklama 1

"EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE GÖREV YAPMAKTADIR"

İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eşgüdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır.

"DEZENFORMASYON İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR"

Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur"

