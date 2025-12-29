DMM'den, Yalova'daki DAEŞ operasyonuyla ilgili açıklama

Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında şüpheliler polislere ateş açtı ve 7 polis yaralandı.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak çalışmalar hala sürerken, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yalova’da DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

"EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE GÖREV YAPMAKTADIR"

İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eşgüdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır.

"DEZENFORMASYON İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR"

Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur"