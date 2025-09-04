HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DMM: "İsrail medyasındaki haberde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan açıklamada, "İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür" denildi.

DMM: "İsrail medyasındaki haberde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür"

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür. İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir.

DMM: "İsrail medyasındaki haberde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür" 1

"TÜRKİYE’YE KARŞI YANILTICI VE KASITLI BİR ALGI OLUŞTURMA"

Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye’nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye’yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

04 Eylül 2025
04 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP ilçe başkanı ve yönetimi istifa ettiCHP ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti
Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonuErdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail İletişim Başkanlığı medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

Pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı

Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Macron 'Plan hazır' diyerek duyurdu: Çok sayıda ülke yer alıyor

Macron 'Plan hazır' diyerek duyurdu: Çok sayıda ülke yer alıyor

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.