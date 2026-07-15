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DMM paylaştı: 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi yayında!

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kaleme alınan eserin haberini paylaştı.

DMM paylaştı: 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi yayında!
Doğukan Akbayır

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yazılan kitabın paylaşımı yaptı.

DMM paylaştı: 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi yayında! 1

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ"

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi kitabının çıktığını DMM, X'ten yaptığı duyuruyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı 15 temmuz
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