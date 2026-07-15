DMM paylaştı: 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi yayında!

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yazılan kitabın paylaşımı yaptı.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ"

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi kitabının çıktığını DMM, X'ten yaptığı duyuruyla paylaştı.