DMM paylaştı: 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi yayında!

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yazılan kitabın paylaşımı yaptı.
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi kitabının çıktığını DMM, X'ten yaptığı duyuruyla paylaştı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimizin yazdığı şanlı destanı ve FETÖ'nün karanlık emellerini, Türkiye'nin dünyaya açılan yerli dijital bilgi kaynağı KÜRE aracılığıyla milli hafızamıza nakşettik…— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 15, 2026
📖 https://t.co/lxutDReMI1#15Temmuz #ZaferBizim 🇹🇷 pic.twitter.com/iunKkY9Abh
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