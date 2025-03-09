DNA testi nasıl yapılır? DNA testi kaç günde çıkar? DNA testi için gerekenler nelerdir?

Yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmelerin büyük ve önemli bir kısmı genetik tıp alanında yaşanmaktadır. Dünya genelinde genetik bilimindeki imkanlar aracılığı ile tanımlanan ve yaygın olarak kullanılan yöntemler bulunur. Bunların başında da DNA testi gelir. Açılımı Deoksiribo Nükleik Asit olan ancak kısaca DNA adı verilen bu test genetik kodlar taşıyan kimyasal yapının test edilmesi anlamına gelir.

DNA testi nasıl yapılır?

Gerekli görüldüğü durumlarda yapılabilen DNA testi, belli bir rahatsızlığı tespit etmek ve geliştirmek için ya da genetik bir sorunu aktarma olasılığını belirleyebilmek için yapılan bir test yöntemidir. Bu test kan, tükürük, doku örnekleri alınarak yapılır.

Kişilerden tükürük, doku ya da kan örneği alınır ve bu örnekler incelenerek kişilerin genetik yapıları ayrıntılı bir biçimde analiz edilebilir. Test hangi amaca yönelik yapıldıysa elde edilen örnekler bu doğrultuda incelenir.

DNA testi nerede yapılır? DNA testi kaç günde çıkar?

İnsan vücudu tüm özelliklerinde olduğu gibi sağlık ile ilgili özelliklerini de kodlar. Damar yapılarından bağışıklık sisteminin etkinliklerine, cilt dayanıklılığından beyin fonksiyonlarına dek biyolojik temelli olan sağlığı ilgilendiren tüm özellikler genlerin aktarılması ile gelişir.

DNA testinde hedeflenmiş olan belli başlı gen dizilimlerinin incelenen materyale ait olan DNA diziliminde yer alıp almadığı belirlenebilir. Kişilerden alınan DNA örneklerine bakılarak down sendromundan turner sendromuna birçok hastalığı erken teşhis edebilmek de mümkün olur.

Test için ücretlendirmeler testin yapıldığı sağlık kurumunun koşullarına ve testin türüne göre değişkenlik gösterirken test sonuçlarının belli olması birkaç gün alabilir. Bazı durumlarda bekleme durumu birkaç hafta da sürebilir.

DNA testi için ne gereklidir? DNA testi için gerekenler nelerdir?

Bir kişiye DNA testi yapılacaksa genetik materyal olan DNA’sının analiz edilmesi ve genetik bilgilerin elde edilmesi gerekir. Bu süreç çok ayrıntılı bir süreçtir ve kişinin tıbbi tanısını yapma, soy bağını belirleme, adli tıp ya da kişisel merak gibi farklı amaçlar için yapılabilir. Birkaç adımda yapılan DNA testi için gerekenler şunlardır: