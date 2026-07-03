HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DOA sistemine yoğun ilgi devam ediyor

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, Türkiye genelinde 1 Temmuz’da uygulamaya geçti. Vatandaşlar uygulamanın üçüncü gününde de Üsküdar’da bulunan iade merkezlerine yoğun ilgi gösterdi.

DOA sistemine yoğun ilgi devam ediyor

Türkiye’de Sıfır Atık Hareketi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen DOA uygulaması, içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Uygulama kapsamında vatandaşlar atık ambalajlarını poşetlerle iade merkezine getirerek hayata geçirilen uygulamaya ilgi göstermeye devam ediyor. Üsküdar Kısıklı Mahallesi’nde bulunan Tarım Kooperatif Marketine atık ambalajlarını getiren vatandaşlar iade merkezinin önünde kuyruk oluşturdu.

DOA sistemine yoğun ilgi devam ediyor 1

DOA sistemine yoğun ilgi devam ediyor 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorMardin’de anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Aynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandıAynı gün ikinci kez zabıta ekiplerine yakalandı

Anahtar Kelimeler:
plastik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.