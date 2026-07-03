DOA sistemine yoğun ilgi devam ediyor

Türkiye’de Sıfır Atık Hareketi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen DOA uygulaması, içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Uygulama kapsamında vatandaşlar atık ambalajlarını poşetlerle iade merkezine getirerek hayata geçirilen uygulamaya ilgi göstermeye devam ediyor. Üsküdar Kısıklı Mahallesi’nde bulunan Tarım Kooperatif Marketine atık ambalajlarını getiren vatandaşlar iade merkezinin önünde kuyruk oluşturdu.



Kaynak: İHA