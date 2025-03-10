'Doğa üstü güçlerim var' diyen evli adam hayatını kararttığı kadını hem soydu hem de intihara sürekledi

Korkunç olay 5 Ekim 2024 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan G.D. aracıyla köprüye geldi. 39 yaşındaki genç kadın köprüden aşağı kendini bıraktı ve yaşamını yitirdi. Polis ekipleri araçta yaptığı incelemede, savcılığa verilmiş bir şikayet dilekçesi, yazışmaların yer aldığı çok sayıda delil, bir de intihar mektubu buldu.

SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre dilekçe ve mektubun detaylarında ölümünden sorumlu kişi ismi de vardı. O dakikadan sonra soruşturma 'intihar'dan 'intihara yönlendirme'ye doğru evrildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit, G.D.'nin telefonunu ve e-posta adresini inceledi, daha önce yapmış olduğu şikayetleri araştırdı, birçok tanık dinledi. Soruşturma derinleştikçe genç kadının olaydan 2 gün önce de aynı noktada intihara teşebbüs ettiği, polislerin ikna etmesi sonucu vazgeçtiği ortaya çıktı.

İLGİNÇ DETAYLAR

G.D.'nin şikayet dilekçesinde, Ali Çelikel (39) adlı sevgilisinden şikayetçi olduğu yazıyordu. Tiktok üzerinden tanıştığı adamın evli olduğu ve Konya'da yaşadığı öğrenilirken dilekçede ilginç detaylar yer alıyordu.

'DOĞA ÜSTÜ GÜÇLERİ...'

Çelikel'in kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu, adamın büyü yaptığı, doğaüstü güçleri olduğunu belirtip kendisine bağladığını belirten kadın, "Tüm mal varlığıma konma ve beni ortadan kaldırma planı var. 50 gram altınımı aldı. Karısıyla beni darp etti. Can güvenliğim yok" diyerek ölmeden bir gün önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

"HEP BİR OYUN İÇİNDEYMİŞİM"

Araçta bulunan intihar mektubunda çok korktuğunu dile getiren kadın, "Beni bu duruma düşüren Ali Çelikel büyük tehlikeli. Beni kendine bağladı, aynı eve girme planları yaptı. Sonra oyalamaya başladı. Tehditler edip, geceleri beni korkutarak paramı aldı. Konya'ya yanına gittim, silah çıkardı. Zor çıktım, beni öldürecekti. Hep bir oyun içindeymişim. Bana ne kötülük varsa yapacağını söyledi. Artık yaşamak istemiyorum. Hep uğraşacak. Ben artık dayanamıyorum" yazdı.

KORKUTMAK İÇİN HER YOLU DENEMİŞ

G.D.'nin erkek arkadaşıyla birbirine attıkları maillerde de korkunç detaylar yer aldı. Genç kadın garip şeyler gördüğünü bahsettiğinde Ali Çelikel, "senin gördüğün yaratık buna mı benziyordu" yazarak korkutucu fotoğraflar atarak sevgilisinin korkusunu daha da körükledi. Ancak attığı fotoğraf, 'kabusları resmeden sanatçı' olarak bilinen Polonyalı Zdzislaw Beksinski'nin gördüğü rüyaları kendine has tarzı ile resmettiği bir çizimin görseliydi.

"BÜYÜCÜ WHATSAPP GRUBU VARMIŞ"

Talihsiz kadın erkek arkadaşıyla yaşadığı durumu arkadaşlarına da mesajlarıyla anlattı. Telefonunda, "Ben varken kimse sana zarar veremez, dediklerimi yap diyor. Ali çok tehlikeli. İşyerinde büyücü whatsapp grubu varmış. Beni 20 yıldır takip ettiğini söyledi. Çeteye düştüm, kurtulamıyorum. Artık bu durumda yaşamam mümkün değil, çok yoruldum, rahat vermezler" dedi.

"DUA YAZIP VERDİM"

Savcılık tüm bu delillerden hareketle şüpheli adamı Konya'dan İstanbul'a getirdi. İfadesi alınan şüpheli ilişkilerinin 1,5 yıl sürdüğünü, İstanbul'a geldiğinde G.K.'nin kendisini gezdirdiğini, otel parasını ödediğini belirtti. Borcu olduğu için G.K.'nin 50 gram altın bozdurup kendisine yüz bin lira para transfer ettiğini de söyleyen Ali Çelikel büyü iddialarına ilişkin de konuştu. "Kendisi sıkıntıları için hocaya gideceğini söyledi. Ben de Arapça biliyordum. Dua yazıp kendisine verdim" dedi, suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Savcılık genç kadının mektubunda, intiharına sebebiyet veren kişinin Ali Çelikel olduğunu, şüphelinin de suç işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu belirterek, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanmasını talep etti. Hakimlik tutuklanmasına hükmetti.