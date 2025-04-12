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Doğadan topladığı mantarları yedi, fenalaştı… İtfaiye personeli hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde doğadan topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü personeli Hüseyin Yüksekalan (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğadan topladığı mantarları yedi, fenalaştı… İtfaiye personeli hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, dün saat 23.30’da Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü personeli Hüseyin Yüksekalan, bir gün önce doğadan topladığı mantarları yedikten sonra bu sabah saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlandı.

MANTARLAR İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yüksekalan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yüksekalan’ın otopsi işlemleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlanırken, tükettiği mantarlardan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce numune alınarak incelemeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya mantar
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