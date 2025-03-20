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  4. Doğal gaz neden çürük sarımsak gibi kokar? Sebebi nedir?

Doğal gaz neden çürük sarımsak gibi kokar? Sebebi nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
20.03.2025 11:51
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Günümüzde çeşitli amaçlar için kullanılan birçok farklı enerji kaynağı bulunmaktadır. Bu enerji kaynaklarından biri doğal gaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Petrol çeşitleri arasında bulunan doğal gaz hem kokusu olmayan hem de rengi olmayan bir gazdır. Havadan daha hafif bir özelliğe sahip olan ve kokusuz olarak bilinen doğal gaz bazı durumlarda çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku ortama yayabilmektedir. Peki, doğal gaz neden çürük sarımsak gibi kokar ve sebebi nedir?

Doğal gaz neden çürük sarımsak gibi kokar? Sebebi nedir?

Doğal gaz birçok alanda kullanılan gaz türlerinden biri olarak bilinir. Adından da belli olabileceği gibi doğal bir nitelik taşıdığından çıkarıldığı anda kullanılabilir bir durumdadır. Koku ve renk barındırmayan doğal gaz aynı zamanda yanıcı özelliği ile de dikkat çekmektedir. Bu yüzden doğal gaz kullanımında bazı noktalara dikkat edilmeli ve gerekli görülen tedbirlerin alınması önemlidir. Doğal gazın öne çıkan bir başka niteliği ise çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan çürük sarımsak kokusudur.

Doğal gaz neden çürük sarımsak gibi kokar?

Enerji kaynakları genel olarak 2 farklı grupta toplanmaktadır. Yenilenebilir enerji olarak tabir edilen kaynaklar rüzgâr, su, güneş gibi kaynaklardan meydana gelirken yeni yenilenebilir olmayan enerji kaynakları ise petrol, kömür, doğal gaz gibi kaynaklardan meydana gelmektedir. Bu noktada doğal gaz enerji kaynağı, yenilenebilir özelliği olmayan kaynaklar arasında bulunmaktadır. Doğal gaz bünyesinde etan, metan, azot gibi çeşitleri gazların yanı sıra birçok farklı hidrokarbon da barındırılmaktadır.

Doğal gaz başta evler olmak üzere tekstil, sanayi gibi alanlarda da kullanımı epey yaygın olan gaz çeşitlerinden biridir. Herhangi bir kokusu ve rengi bulunmayan bu gazın en belirgin özelliği ise gaz kaçağı esnasında çürük sarımsak kokusunu andıran bir koku çıkarmasıdır. Eğer doğal gaz kaçağı olursa ve bu kaçak sonrası ciddi bir gaz kokusu ortama yayılırsa, bu durum hayati tehdit edecek boyutlara kadar gelebilmektedir. Bununla beraber herhangi bir alana çok fazla gaz yayıldığı vakit oksijen miktarı azalacağından boğulma tehlikesi ortaya çıkabilmektedir.

Doğal gazın çürük sarımsak gibi kokmasının sebebi nedir?

Doğal gaz yaygın olarak ev ortamında kullanılan bir enerji kaynağı olsa da başka alanlarda da kullanımı mevcuttur. Evlerde doğal gaz kullanılmasının ana sebebi ısınma üzerinedir. Isınmanın yanı sıra yemek yapmak için veya sıcak su ihtiyacını karşılamak için de doğal gazdan faydalanılmaktadır. Doğal gaz konutların yanı sıra sanayi alanında bulunan fırınlarda da hem ısıtma hem de pişirme niyetiyle kullanılmaktadır. Ayrıca kiremit, cam gibi malzemelerin üretiminde de doğal gaz kullanımı tercih edilmektedir.

Doğal gazın bulunduğu ortamda herhangi bir gaz sızıntısı meydana geldiğinde ortaya çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku yayılır. Normal şartlarda doğal gaz, doğal bir gaz olarak bilindiğinden kokusu yoktur. Fakat çevreye yayıldığında insanların bu durumu anlayabilmesi için içerisine çürük sarımsak kokusunu andıran bir koku eklenmiştir. Doğal gazda bir kaçak durumu ortaya çıktığında bu koku yayıldığı için insanlar bu durumu daha hızlı bir şekilde anlayabilmektedir. Bu noktada böyle bir durum söz konusu olduğunda yanıcı herhangi bir şeyin kullanılmaması son derece önemlidir. Zira doğal gaz yanıcı bir özelliğe sahip olduğundan böyle bir durumda büyük bir tehlikeyi beraberinde getirebilmektedir.

Doğal gaz kaçağı varsa ne yapılmalıdır?

Doğal gaz kaçağı ortaya çıktığında bu duruma müdahale edilmezse ve gaz kısa sürede yoğun bir şekilde bulunulan ortamı kaplarsa, oksijen yetersizliğinden kaynaklı boğulma riski söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden doğal gaz kaçağı tespit edildiği anda müdahale edilmesi gerekmektedir. Doğal gazda kaçak olduğu ortama yayılan çürük sarımsak kokusu ile kolayca belli olmaktadır. Doğal gaz kaçağı durumu ile karşılaşan insanların ise ilk başta yapması gerekenler şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak bulunulan ortamın seri bir şekilde havalandırılması gerekir.
  • Fiş ile çalışan herhangi bir alete dokunulmamalı ve fişten çekilmeye çalışılmamalıdır.
  • Ortamda birden fazla kişi varsa hızlı bir biçimde ortamı terk etmeye başlanmalıdır.
  • Doğal gaz yanıcı özelliğe sahip olduğundan kibrit ve benzeri yangına neden olacak araçların kullanılmaması önemlidir.
  • Kendi telefonunuz dışında komşu gibi bir başkasının telefonunu kullanmanız gerekebilir. Kendi telefonunuz ortamdaki gazdan kaynaklı alev alabilir.
  • Bir başkasının telefonundan yardım için itfaiye ya da doğal gaz acil hattı ile iletişime geçilmelidir.

  • Tüm bu önlemleri alırken paniğe kapılmamaya ve yanlış davranışlarda bulunmamaya dikkat edilmelidir.

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doğalgaz
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