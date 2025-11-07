HABER

Doğal gaz patlamasıyla çıkan yangında 2 işçi yaralandı

Hatay’da altyapı çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı. Patlayan boruya müdahale esnasında yaşanan yangında 2 işçi yaralanırken, alevlere teslim olan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Patlama, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Deprem konutlarının inşasının sürdüğü bölgede altyapı çalışmaları esnasında iş makinasının temasıyla doğal gaz borusu patladı. İhbar üzerine bölgeye gelen doğal gaz arıza ekiplerinin müdahalesi sırasında kaçak doğal gaz alevlere teslim oldu. Alevlerin etkisiyle doğal gaz kaçağına müdahale eden 2 işçi yaralanırken, iş makinesi alevlere teslim oldu.

İKİ İŞÇİ YARALANDI, İŞ MAKİNESİNDE HASAR OLUŞTU

Alevlerin yükseldiği bölgeye kısa sürede intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin, doğal gaz hattına müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan 2 işçi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı 2 işçinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, iş makinesinde hasar oluştu.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

