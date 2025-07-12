Doğalgaz borusu delindi, vatandaşlar büyük korku yaşadı

Yakutiye ilçesine bağlı Erzincankapı semtinde devam eden inşaatın temelinde yapılan kazı sırasında doğalgaz borusu hasar gördü. Bir anda boşalan gaz kokusu tüm bölgeyi sardı. Vatandaşların büyük endişe yaşadığı kaçak Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Palen Doğalgaz ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası giderilebildi. Temelin bölgesinde iş makinası yardımıyla yapılan kazı sonrası doğal borusu bulunarak gaz kesilebildi. Vatandaşlar gazın kesilmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır