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Doğanın şifalı otu: Sezonu başladı, faydaları saymakla bitmiyor! Halk ona 'yeşil altın' diyor

Her yörenin kendine ait şifalı bitkileri var. Karadeniz Bölgesi'nde hem lezzeti hem de şifasıyla öne çıkan kırçan bitkisinin sezonu başladı. İlkbaharın gelişiyle birlikte dağlarda ve ormanlık alanlarda toplanmaya başlayan kırçan bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Yöre kadınlarının "Toplaması zor ama yemesi kolay" dediği kırçan bitkisinin kilosu 250 liradan satışa sunuluyor. İşte 'yeşil altın' kırçanın faydaları...

Doğanın şifalı otu: Sezonu başladı, faydaları saymakla bitmiyor! Halk ona 'yeşil altın' diyor

Karadeniz Bölgesi'nin lezzetli şifalı bitkilerinden biri olan kırçan bitkisi, ilkbaharın gelişiyle birlikte dağlarda ve ormanlık alanlarda toplanmaya başladı.

"TOPLAMASI ZOR AMA YEMESİ KOLAY"

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırçan sezonu başladı. Karadeniz Bölgesi'nin lezzetli şifalı bitkilerden biri olan kırçan, ilkbaharın gelişiyle birlikte Çarşambalı kadınlar tarafından toplanmaya başlandı.

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Sofralara lezzet katmak için kırçan toplayan Nazmiye Şimşek ve Fatma Şimşek, kırçanı "Toplaması zor ama yemesi kolay" olarak nitelendirdi.

'YEŞİL ALTIN' OLARAK BİLİNİYOR

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Ormanlık alanlarda diken otlarının ucunda doğal olarak yetişen ve halk arasında ‘yeşil altın' olarak da adlandırılan kırçan otu, el emeğiyle zahmetli bir toplama sürecinden geçerek sofralara ulaşıyor.

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Toplaması oldukça güç ve zahmetli olan kırçan otu, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarıyla dikkat çekiyor.

KİLOSU 250 LİRADAN SATILIYOR

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Turşusu ve kavurması ile sofraları süsleyen kırçan otunun zahmetli bir toplama sürecinin ardından sofralara geldiğini belirten vatandaşlar, pazar tezgâhlarında kilosunun 200-250 TL'den satıldığını ifade etti.

İLTİHAP SÖKÜCÜ, TOKSİN ATICI

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Kırçan otu, tükürük bezlerinin çalışmasına yardım ederken, gribal enfeksiyonların iyileşmesine katkı sağlamakta. Romatizmaya iyi geldiği bilinen kırçan otunun, iltihap söktürücü, kan temizleyici ve vücuttaki toksinlerin atıcı birçok özelliği bulunuyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun şifa
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