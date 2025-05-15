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Doğaya savaşçı böcekler bırakıldı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içeresinde yer alan Kestane Ormanlarında doğanın dengesini ve kestane ağaçlarını korumak amacıyla başlayan mücadeleye 2025 yılında da etkin olarak devam ediliyor.

Doğaya savaşçı böcekler bırakıldı

Bolu Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen 5 bin adet Torymus Sinensisin Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın da katılımıyla Düzce ili Merkez ilçe Fındıklı Aksu köyünde bulunan bal üretim ormanına bırakılmasının ardından, bu sefer Boğaziçi Belediyesi sınırlarında bulunan kestane ormanlarına 5 bin adet olmak üzere toplam 10 bin Torymus Sinensis bırakıldı.
Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, işletme personeli, muhtarlar ve arıcıların katıldığı, mücadeleci böcek olan "Torymus Sinensis" salma etkinliği sonrası İşletme Müdürü Murat Yıldız, Düzce’de sağlıklı ormanlar ve verimli bal üretimi için doğa dostu çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
böcek
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