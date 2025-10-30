Doğrulama geldi: Bu telefon powerbank'lerle yarışacak! (Sanki telefonun bataryası değil, bataryanın telefonu var)

Akıllı telefonlarda batarya kapasitesi yarışı yeni bir eşiğe taşınıyor. Bu kez powerbank kapasitesindeki piller ile sektörde sınırlar zorlanıyor. Bu anlamda Honor Power 2 söylentisi ortaya çıkmış ve bu cihazın 10.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı söylentisi yayılmıştı. Son bir habere göre ise o söylentiler doğruymuş.

POWERBANK GİBİ OLACAK! 10.000 MAH KAPASİTELİ TELEFON GELİYOR: İŞTE ÖZELLİKLERİ!

GSMArena'da yer alan habere göre Honor Power 2 gerçekten de 10.000 mAh kapasiteli bir pile sahip.

Honor Power 2, Çin’de satış için 3C (Çin'in zorunlu ürün belgelendirme sistemi) tarafından onaylandı ve söz konusu listeleme pilin 9.886 mAh nominal kapasiteye sahip olduğunu ortaya koydu. Bu değer, telefon piyasaya sürüldüğünde muhtemelen 10.000 mAh tipik kapasite olarak pazarlanacak.

Bu, ana akım bir akıllı telefon markasından gelen ve beş haneli pil kapasitesine ulaşan ilk cihaz olacak.

Weibo’daki Digital Chat Station’ isimli söylenti kaynağına göre ise marka, büyük pillerle donatılmış üç farklı orta segment cihaz piyasaya sürmeyi planlıyor.

Habere göre Honor Power 2, Dimensity 8500 SoC’yi kullanacak; diğer iki model ise sırasıyla Snapdragon 7s Gen 4 ve Snapdragon 7 Gen 4 yonga setleriyle gelecek. Bunların da tam olarak 10.000 mAh pile mi sahip olacağı yoksa farklı kapasitelerde mi olacağı henüz belli değil.

Power 2’nin 2026’nın ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Gelen bir başka söylentiye göre cihaz, 6.79 inç boyutunda “1.5K” çözünürlüklü bir LTPS OLED ekrana sahip olacak.

(Not: Bu haberin fotoğrafı yapay zeka tarafından üretilmiştir.)