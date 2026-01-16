Doğrulama geldi: Bu telefonun tam 24 GB RAM'i olacak!

Akıllı telefon dünyasında neredeyse her yeni gün veya her yeni hafta yeni bir model ya da modeller piyasaya çıkıyor veya tanıtılıyor. Sektörde 2026 yılı için iPhone Fold ve Galaxy S26 Ultra gibi modellerin hareketliliği yaşanırken, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi beklenen markalardan biri de Honor. Honor'un Magic 8 RSR Porsche Design ve Honor Magic 8 Pro Air adını taşıyacak iki modeli 19 Ocak'ta Çin'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak ondan önce, Honor Magic 8 RSR ile ilgili dikkat çeken bir RAM bilgisi gelmiş durumda.

HONOR MAGİC 8 RSR'NİN YONGA SETİ VE RAM'İ DOĞRULANDI

GizmoChina'da yer alan habere göre, Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini 24GB LPDDR5X RAM ile eşleştireceği doğrulandı. Bu da telefonu, 2026 yılında böyle bir bellek yapılandırması sunduğu onaylanan tek amiral gemisi yapıyor. Elbette şimdilik.

DRAM ve NAND fiyatlarının hızla artmasıyla birlikte birçok üreticinin 24GB RAM varyantlarından tamamen uzaklaşırken, Honor'un kararı oldukça dikkat çekici. Sektör analizleri, bellek maliyetlerinin artık bir akıllı telefonun toplam üretim giderinin yaklaşık beşte birini oluşturduğunu ve bunun Magic 8 RSR'nin nihai fiyatlandırmasını etkileyebileceğini öne sürüyor.

İDDİALARA GÖRE HONOR MAGIC 8 RSR'IN ÖZELLİKLERİ

Diğer raporlara göre Honor Magic 8 RSR; 1.5K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 6000 nit tepe parlaklığa sahip 6.71 inçlik LTPO OLED micro-quad-curved bir ekrana sahip. Ekran, göz konforu için yüksek frekanslı PWM karartmayı ve dairesel polarizasyonu destekliyor. Görüntüleme tarafı; OIS destekli 50 megapiksel ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş makro kamera ve OIS destekli 200 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü bir arka kamera sistemiyle yönetiliyor. 50 megapiksellik ön kameraya ise bir 3D derinlik sensörü eşlik ediyor.

Magic 8 RSR, Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çalışıyor; 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj destekli 7.200mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor ve ultrasonik parmak izi tarama, 3D yüz tanıma, uydu bağlantısı, stereo hoparlörler ile IP68, IP69 ve IP69K derecelendirmeleri gibi özellikleri içeriyor.

İddiaya göre telefon, her ikisi de UFS 4.1 depolama birimi kullanan 16GB RAM/512GB depolama ve 24GB RAM/1TB depolama seçenekleriyle sunulacak. Ek olarak, Honor'un, Porsche Design ile olan işbirliği kapsamındaki Magic 8 RSR, yeniden tasarlanmış bir kamera modülüne sahip. Cihaz, Moon Gem ve Slate Grey Neo renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Cihazın 19 Ocak'ta piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fiyatlandırmanın da bu etkinlikte açıklanacağı düşünülüyor.