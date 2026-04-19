Doğu’da kar suları nehirleri coşturdu, barajlar doldu

Dumlu Dağı’ndan doğan ve Erzincan’dan geçerek Murat Nehri ile birleşip Fırat Nehri’ni oluşturan Karasu Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi, bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Kış aylarında debinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar ise yeniden sular altında kaldı.

AŞIRI YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURDU

Doğu Anadolu’daki arazilere hayat veren akarsuların debisinin artması, barajlara da olumlu yansıdı. Ağrı Diyadin’den doğan Murat Nehri ile Erzurum’daki Dumludağ’dan çıkan Karasu Nehri, Erzincan’ın ardından Elazığ sınırlarında birleşerek Fırat Nehri’ni oluşturuyor. Fırat; Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinden geçerek Suriye ve Irak topraklarına ulaşıyor. Burada Dicle Nehri ile birleşerek Şattülarap’ı oluşturuyor ve Basra Körfezi’ne dökülüyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80

Havaların ısınmasıyla birlikte doğanın canlandığı Erzincan’da, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları da yükseldi. Erzincan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 80’e, Tercan Barajı’nda ise yüzde 45’e ulaştı. Tarımın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu bölgede, su seviyesindeki bu artış üreticiler için umut oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır