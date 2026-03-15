Doğu’da kar yağışı devam edecek

Bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan, Bayburt ve çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Uzmanlar çığ, buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

