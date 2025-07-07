Doğum belgesi e-Devlet’ten nasıl alınır?

Doğum sertifikası ya da doğum belgesi insanlığın uygarlık tarihi boyunca farklı biçimlerde de olsa uygulanmış bir sistemdir. Birçok ülkede doğum kayıtlarını düzenleyen yasalar ve tüzükler bulunmaktadır. Bütün ülkelerde gerçekleşen doğumun uygun devlet kuruluşuna doğru ve yasalara uygun şekilde kaydedilmesinin sağlanması amacı ile doktor, anne, ebe ve sağlık kurumu yöneticileri sorumlu tutulur.

Her doğan bireyin bir isme ve doğduğu ülkeye ait vatandaşlığa sahip olma hakkı bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince de yedinci ve sekizinci maddede belirtilmiş olan “Çocuk doğumdan hemen sonra kütüğe kayıt ettirilecek, doğumdan itibaren bir vatandaşlık edinme hakkına ve bir isme sahip olacaktır.” ifadesine göre uygulama yapılmaktadır.

Anne ve babaların doğum belgesi alabilmek için bazı adımları izlemesi gerekmektedir. Doğum belgesi, yeni doğmuş olan bir çocuğun nüfus kayıtlarına işlenerek resmi biçimde tanınması için gerekli olan ve zorunlu tutulan ilk belge olarak kabul edilmektedir.

Doğum belgesi ya da doğum raporu doğumu yapan doktor ya da sağlık çalışanları tarafından hazırlanmaktadır. Raporda doğum ile ilgili tüm ayrıntılar yer almak zorundadır. Nüfus müdürlüklerinde doğum belgesi alabilmek için bir başvuru formu verilir. Bu form eksiksiz olarak doldurulur ve nüfus memuruna annenin ve babanın kimlik belgeleri ile birlikte teslim edilir.

Yeni doğmuş olan kişinin doğumunun resmi olarak belgelenmesi son derece önemli bir işlemdir. Bu yüzden doğum belgesi doğan kişilerin nüfusa kayıt işlemlerinin yapılabilmesi adına çok önemli bir belge olarak kabul edilir ve resmi geçerliği bulunmaktadır. Çıkartılması için başvurusu yapılan belgenin takibi ve sorgulanması gibi işlemleri de başvuru yapılan yetkili kurumdan ya da internet üzerinden yapılabilmektedir.

E-devlet doğum belgesi sorgulaması işlemi nasıl yapılır?

Yeni anne ve baba olmuş kişiler vakit kaybetmeden doğan bebeklerinin doğum belgelerinin çıkartılmasını sağlamalı ve nüfusa kayıt işlemini bir an önce tamamlamalıdır.

Doğum belgesi sorgulama işlemi diğer birçok resmi işlem gibi internet üzerinden e-Devlet sistemi aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki adımlar izlenerek başvuru sahibine ait olan doğum belgesine ya da ailedeki diğer kişilerin doğum belgelerine ulaşabilmek mümkün olmaktadır: