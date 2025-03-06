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Doğum için Sikorsky helikopter havalandı

06.03.2025 15:14
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde doğum yapmak üzere olan kadın, Sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Doğum için Sikorsky helikopter havalandı

Bahçesaray ilçesinde hasta vatandaşın acil olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi gerektiği bilgisi üzerine; Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopter UMKE ekibiyle birlikte havalandı.

Bahçesaray ilçesinden vatandaşı refakatçisiyle beraber alan ekip, Havacılık Şube Müdürlüğünde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde halkın can ve mal güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van
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