Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı robotla gerçekleştirildi

İstanbul'da robot üzerinde ameliyata başlayan ekibin işi bittiğinde eş zamanlı olarak Balıkesir'de bulunan hasta şifaya kavuştu.

Yaşanan süreci özetleyen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, gelişen teknolojinin en çok etkilediği alanlardan birinin sağlık olduğunu ifade ederek, "Gelişen teknolojiye karşı durmak matbaaya karşı çıkmak gibi" ifadelerini kullandı. Rektör Oğurlu, son 3 yılda 70'den fazla hoca transferi yaparak Balıkesir Üniversitesi'nin hatırı sayılır başarılar elde ettiğini duyurdu.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde internet üzerinden bağlantı yapılarak robotik cerrahi teknolojisinin kullanımı ile kanser ameliyatı yapıldı.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BU AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şakir Ongün, "Balıkesir Üniversitesi Fakültesi Üroloji Anabilim dalında görev yapıyorum. Türkiye'de ilk defa tele cerrahi yöntemiyle, yani uzaktan bağlanılarak robotik bir cerrahi, A sınıfı özellikle, üroloji alanında ve Türkiye'de ilk defa bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. 34 yaşındaki bir hastamızın böbrek tümörünü, böbreğini koruyarak bu kitleyi İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Ölen hocamızın da katılımıyla bu ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Tele cerrahi dediğimiz durum robotu kullanan karşı tarafta, aynı şekilde robotun işlemleri Balıkesir'de anlık olarak takip edildi. Tabii burada insanların endişesi, bir aksaklık, bir problem olursa ne olur? Tabii bunun olması için iki tane deneyimli ekibin olması gerekiyor, karşı tarafta da yapılacağı merkeze. Biz buradaydık, bu cerrahiyi yapabilecek deneyimli bir ekibiz. Teknolojik altyapımız da gayet yeterli ülkemizde ve Balıkesir'de bunu gerçekleştirmeye" dedi.

"UZUN YILLARIN EKSİKLİKLERİNİ GİDERDİK"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, ameliyatı gerçekleştiren doktor heyetini makamında kabul etti. Yapılan işin büyük bir iş olduğunu kaydeden Rektör Oğurlu, tüm ekibe teşekkür etti. Yücel Oğurlu, gelişen teknolojiye karşı durmanın matbaaya karşı çıkmak ile aynı şey olduğunu dile getirdi. Oğurlu, "Bu hiç kuşkusuz benim alanım değil, uzmanların konuşması gerekir. Ama tele cerrahi usulüyle bu uzaktan bir ameliyatın içerisinde Balıkesir Üniversitesi'nin kendi hocaları ve cihazları ile yer alması gurur verici. Üniversitemiz bütün bölümlerinde ve fakültelerindeki gelişmeyi şu anda hastanemizde ve tıp fakültemizde de yaşıyor. Biz geçtiğimiz yıllar içerisinde, bu üç yıl içerisinde toplam 70 kadar yine hoca transfer ettik. Ama mevcut güçlü kadromuza ek olarak bu yeni akademik personelimiz artı cihazlarımız ve cihaz desteğiyle birlikte Balıkesir Üniversitesi çok farklı bir yere doğru gidiyor inşallah. Hocalarımızın anlattığına göre burada çok özel, nitelikli bir ameliyat icra edilmiş durumda. Yani A sınıfının da içerisinde bir ameliyat gerçekleştiriliyor böbrek kanseri üzerine. Bu potansiyelini gösteriyor ve uzun yıllar içerisindeki eksikliklerimizin, altyapı eksikliklerimizin artık giderildiğini, bir anlamda düze çıktığımızı gösteriyor üniversite olarak. Çok yakında yeni bölümlerimizin, kliniklerimizin açılışını da toplu açılışını yapacağız inşallah. Bunun dışında da yine 64'er yataklı iki binamızın açılışını da Kasım ayı içerisinde tamamlamış olacağız" dedi.

"TÜRK TARİHİNDE BİR İLK OLDU"

Balıkesir Üniversite Hastanesi Başhekimi Bahadır Çağlar ise "Son derece mutlu ve gururluyuz. Türk tarihinde bir ilk oldu bu. Özellikle tele cerrahi yöntemiyle bir kanser hastasına Türkiye topraklarında ilk kez yapıldı bu ameliyat. Bu üniversitemizin son teknolojiye ulaştığını, nitelikli öğretim üyeleriyle birlikte bu teknolojiyi vatandaşımıza buluşturmuş olmanın bir sonucu. Vatanımıza, milletine hayırlı olması dileğiyle tüm vatandaşlarımıza bol sağlıklı günler diliyorum. Bu yeni bir teknoloji, çok haklı sorular oluyor akıllarda. Aynı anda iki yerde işleri tamamen yapabilecek nitelikli bir ekip oluyor. Buradaki esas amaç iki tane deneyimli ekibin güçlerini birleştirmesi. Yani 1 artı 1 burada 2 etmiyor ama belki 1 artı 1 bu noktada 5 ediyor. Böyle bir noktaya ulaşıyoruz. Biz vatandaşımıza çok daha kaliteli, çok daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmaya gidiyoruz. Bunun dışında bizim buradaki, zaten bu işi yapmadan önce çok fazla testini yapıldı bu işlemlerin. Yaklaşık 50 milisaniyelik bir gecikme ile bu işlemler yapılabiliyor. Göz kırpma süresini 400 milisaniye olduğunu düşünürsek ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. Bu dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde. Balıkesir'de bu işlerin yapılması hepimize gurur veriyor" dedi.



Kaynak: İHA