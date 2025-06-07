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Doktor, kadını 1,5 metre yükseklikten aşağı itti! Ağır yaralanan kadının durumu kritik... "Ciddi hasar aldı, gözetim altında tutuluyor"

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Melih Kadir Yılmaz

Ordu'da yaşanan olayda, iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor, kadını yaklaşık 1,5 metre yükseklikten aşağıya itti. Düşme sonucu ağır yaralanan kadın ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan kadının, kardeşi yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde yüksek güvenlikli bir sitede Ordu Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor tarafından ablam darbedildi. Ciddi bir hasar aldı, şuan durumu kritik olduğu için gözetim altında tutuluyor" dedi.

Olay, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 06.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Y.S. (34), aralarında önceden tartışma bulunan komşusuna ait binanın kapısına gitti.

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KADINI 1.5 METRDEN AŞAĞIYA ATTI

İddiaya göre, burada bir süre sözlü tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi doktor Z.K., Y.S. isimli kadını itekledi. Bu esnada dengesini kaybeden Y.S., yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü.

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AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kadın, ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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"DURUMU KRİTİK OLDUĞU İÇİN GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Y.S.'nin kardeşi A.Ö. (29), "Sabah saatlerinde yüksek güvenlikli bir sitede Ordu Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor tarafından ablam darbedildi. Ciddi bir hasar aldı, şuan durumu kritik olduğu için gözetim altında tutuluyor. Gözünde 12 dikiş var ve vücudunda kırıklar var. Ciğerlerinde sorunlar var, 2 kolunda hasarlar var. Biz bu işin peşini bırakmak istemiyoruz. Kavga, 2 kadın arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine başlamış. Sonradan da kadının eşi ve çocuğu da dahil olmuş, yasal süreç başlatacağız" dedi.

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(Y.S.'nin kardeşi)

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Y.S.'nin sabah saatlerinde komşusunun binasının önünce geldiği, ilk olarak buradaki saksılara zarar verdiği ve sonrasında evde bulunan kişiler ile arasında tartışma çıktığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, Y.S.'nin, evin camlarına vurduğu, bir süre sonra ise evdekiler ile aralarında yenide tartışma çıktığı, sonrasında ise doktor Z.K.'nin kadını iteklediği ve dengesini kaybedip düştüğü anlar yer alıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Doktor Ordu
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