Doktor koca dehşeti! Önce eşini sonra kendini bıçakla yaraladı

Çanakkale Kepez'de 960 TOKİ Konutları'nda, iş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ü, eşi E.Ü'yü bıçakla ağır yaraladı. E.Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bıçakla kendisini de ağır yaralayan zanlı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine götürüldü.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır