HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Doktor koca dehşeti! Önce eşini sonra kendini bıçakla yaraladı

Çanakkale Kepez'de karı koca doktor olan çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu doktor koca eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan doktor koca ile eşi hastaneye kaldırıldı.

Doktor koca dehşeti! Önce eşini sonra kendini bıçakla yaraladı

Çanakkale Kepez'de 960 TOKİ Konutları'nda, iş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktor koca dehşeti! Önce eşini sonra kendini bıçakla yaraladı 1

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ü, eşi E.Ü'yü bıçakla ağır yaraladı. E.Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bıçakla kendisini de ağır yaralayan zanlı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine götürüldü.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artık kendi oyununuzu yapabilirsiniz!Artık kendi oyununuzu yapabilirsiniz!
Aydın’da 29 bin 851 şahıs sorgulandıAydın’da 29 bin 851 şahıs sorgulandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Doktor Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.