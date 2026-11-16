Doktor Pelin Pınar sekizinci kattan düşerek vefat etmişti! Acılı baba ilk kez konuştu: "İntihar değil, düşürüldü"

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti. O sırada evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı da gözaltına alınmıştı. Pınar'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

PELİN PINAR'IN ACILI BABASI İLK KEZ KONUŞTU

Nişanına 10 gün kala vefat eden Pelin Pınar'ın acılısı babası Yalçın Pınar kızının ölümüne ilişkin ilk kez konuştu. ATV Haber'e konuşan baba Pınar, olayla ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"DIŞARIDAN BİR ETKİ OLMADIKTAN SONRA DÜŞÜLECEK GİBİ BİR YER DEĞİL"

Baba Pınar, olayın gerçekleştiği balkonun yapısına dikkat çekti ve herhangi bir dış müdahale olmadan kızının düşmesinin mümkün görünmediğini söyledi. Acılı baba, "Düşülecek gibi değil yani. Dışarıdan bir etki olmadıktan sonra düşülecek gibi bir yer değil" ifadelerini kullandı.

"HEM ÇELİŞKİLİ HEM TATMİN EDİCİ DEĞİL"

Kızının intihar ettiği yönündeki iddiaları reddeden baba Pınar, kızının erkek arkadaşının olay anına ilişkin anlattıklarının ise kendilerini ikna etmediğini aktardı.

Pınar, "İntihar değil kesinlikle. Kızım böyle bir şey yapamaz, yapmaz. Burada bir kasıt olduğunu düşünüyoruz. Oradan bir ittirme, ittirme olabilir diye düşünüyoruz. 'Düştü', 'Tek kaldım', 'Tuvalete gitmiştim' gibi sözler bizi tatmin etmedi. Hem çelişkili hem de tatmin edici değil, düşürüldü diyorum ben" dedi.

"ONURUMUZ VAR BİZİM, BU ŞEKİLDE AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUZ"

Acılı baba açıklamalarının devamında ise "Her şey açıklandığı gibi değil yani. 'Balkona çıktı, şunu içti, bunu içti...' Kendisini savunamayacak. Kızımı kaybettik, geri gelmeyecek ama onurumuz var bizim. Bu şekilde açıklamaları kabul etmiyoruz, reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gaziosmanpaşa'da bir kadın doğum kliniğinde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 11 Kasım'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alınmıştı.

Pelin Pınar'ın ölümünden kısa süre önce evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenilmişti. Erkek arkadaşı emniyetteki ifadesinde, bir süre önce bebek kaybı yaşadıklarını, Pınar’ın bu nedenle psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini söylemişti. Olay anında tuvalette olduğunu ileri süren şüpheli bir ses duyduktan sonra balkona çıktığında Pelin Pınar'ı yerde gördüğünü öne sürmüştü.