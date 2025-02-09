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  4. Doktorlar yumruk yumruğa kavga etti! Birinin burnu kırıldı, diğerinin dudağı şişti

Doktorlar yumruk yumruğa kavga etti! Birinin burnu kırıldı, diğerinin dudağı şişti

09.02.2025 16:16
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Bursa'da 3 Şubat'ta meydana gelen olayda Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. ile Dahiliye Uzmanı Zeki Y. arasında otoparkta başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Zeki Y.'nin burnu kırılırken Ferhat D.'nin de kolu ve dudağında şişikler meydana geldi. Doktorlar birbirinden şikayetçi oldu. Ferhat D. önce tutuklandı ardından tahliye edildi.

Doktorlar yumruk yumruğa kavga etti! Birinin burnu kırıldı, diğerinin dudağı şişti

Bursa’da otopark kavgasında meslektaşının burnunu kıran Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. (32) tahliye edildi.

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YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Olay, 3 Şubat 2025 saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini parktan çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Ferhat D. (32) ile diğer otomobil sahibi Dahiliye Uzmanı Zeki Y. (53) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle meslektaşlar birbirine girdi. Kavgada Ferhat D., yumrukla Zeki Y.’nin burnunu kırdı. Ferhat D.’nin ise kolunda ve dudağında şişlik oluştu. Kavgayı hastanede görevli olan polis ekipleri ayırdı.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Doktorlar görevli oldukları hastanedeki tedavinin ardından birbirinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan doktorlardan Ferhat D., tutuklandı.

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Avukatı tarafından yapılan itiraz üzerine Ferhat D., ’Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması’ gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Doktor Bursa kavga
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