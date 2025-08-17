HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler...

Sosyal medya üzerinden kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran baba oğulun foyası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, sahte polis kimlikleri gibi çeşitli malzemeler kullanan 3 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler ağızları açık bıraktı.

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler...

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında kendilerini Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olarak tanıtıp, devletin yüksek makam ve kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapılması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler... 1

BABA OĞUL VE 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 15 Ağustos'ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler... 2

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU ROZETLERİ, ÖZEL HAREKET MONTU, SAHTE POLİS KİMLİKLERİ...

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel hareket montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz, 8 cep telefonu ele geçirildi.

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler... 3

SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Şüphelilerden B.S'nin (52) çeşitli suçlardan 1 kaydı olduğu, oğlu M.E.S'nin (22) ise 4 kaydı olduğu belirlendi.

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler... 4

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler... 5

ELE GEÇİRİLENLER BÖYLE SERGİLENDİ

Öte yandan, operasyonda ele geçirilenler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Yerleşkesi'nde sergilendi.

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler... 6

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler... 7

Dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri kullanmış! Sanayi Başkanlığı araç kartları, sahte polis kimlikleri ve daha neler neler... 8

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldıSeyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı
Günde 20 ilaç kullandı: Bağırsağı delindi!Günde 20 ilaç kullandı: Bağırsağı delindi!

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık rozet cumhurbaşkanlığı zanlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Tüm okullarda sınıflar 3 gruba ayrılacak

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri bile kullanmışlar!

Cumhurbaşkanlığı forsu rozetleri bile kullanmışlar!

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Olay oldu! Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi

Olay oldu! Beyaz iç çamaşırı giyip üstsüz poz verdi

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.