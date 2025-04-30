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Dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik... Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik... Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
Begüm Özkaynak

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

5 YILDIR FİRARİYDİ

Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldır firari olan ve 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.Ç'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri hapis tutuklu
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