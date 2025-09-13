Dolmuş şoförünü öldüren katil zanlıları Şırnak’ta yakalandı

Olay, geçtiğimiz 26 Ağustos tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcularını bıraktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz’e (47), tabancayla defalarca ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Gündüz, sırtından ve bacaklarından yaralanmasına rağmen yaklaşık 600 metre daha aracını kullanmaya devam etti. Ancak bilincini kaybetmesi üzerine dolmuş elektrik direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gündüz, kurtarılamadı.

ŞIRNAK'TA YAKALANDILAR!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gündüz’ün katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada cinayeti çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ve 7 suç kaydı bulunan C.T.’nin işlediğini tespit etti. Şırnak’ın Silopi ilçesinde saklanan şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak Adana’ya getirilen zanlılar, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

