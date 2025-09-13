HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dolmuş şoförünü öldüren katil zanlıları Şırnak’ta yakalandı

Adana’da dolmuş sürücüsüne silahlı saldırı düzenleyip öldüren 2 şüpheli, Şırnak’ta yakalandı.

Dolmuş şoförünü öldüren katil zanlıları Şırnak’ta yakalandı

Olay, geçtiğimiz 26 Ağustos tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcularını bıraktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz’e (47), tabancayla defalarca ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Gündüz, sırtından ve bacaklarından yaralanmasına rağmen yaklaşık 600 metre daha aracını kullanmaya devam etti. Ancak bilincini kaybetmesi üzerine dolmuş elektrik direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gündüz, kurtarılamadı.

Dolmuş şoförünü öldüren katil zanlıları Şırnak’ta yakalandı 1

ŞIRNAK'TA YAKALANDILAR!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gündüz’ün katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada cinayeti çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ve 7 suç kaydı bulunan C.T.’nin işlediğini tespit etti. Şırnak’ın Silopi ilçesinde saklanan şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak Adana’ya getirilen zanlılar, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolmuş şoförünü öldüren katil zanlıları Şırnak’ta yakalandı 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Su borusu patladı, AVM otoparkı göle döndüSu borusu patladı, AVM otoparkı göle döndü
Mısır: Sular ve sınırlar üzerindeki çıkarlarımıza dokunulmasına izin vermeyizMısır: Sular ve sınırlar üzerindeki çıkarlarımıza dokunulmasına izin vermeyiz

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.