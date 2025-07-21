Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde önce yağmur sonra dolu etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Trafikte seyretmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi.
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