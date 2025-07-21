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Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolu beyaza bürüdü.

Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı
Begüm Özkaynak

Ardahan'ın Hanak ilçesinde önce yağmur sonra dolu etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Trafikte seyretmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan dolu yağışı
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